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Spor

Müller'in 'amatör takım' çıkışına San Marino'dan tepki

San Marino Olimpiyat Komitesi Başkanı Alan Gasperoni, Almanya'nın dünyanın hâkimi olmadığını söyledi

15 Kasım 2016 18:06

Alman Milli Takımı'nın golcüsü Thomas Müller'in, 8-0'lık galibiyet sonrasında yaptığı "Bu tür amatör takımlarla oynamak sakatlık riskini arttırıyor" sözleri için San Marino özür beklediğini açıkladı.

Almanya, Dünya Kupası Eleme Grubu maçında San Marino'yu 8-0 yendi. Karşılaşmaya skordan çok Alman forvet Thomas Müller'in yaptığı açıklamalar damga vurdu.
 
Müller, amatör oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynadıkları için büyük bir sakatlık riski aldıkları görüşündeydi. Müller'in bu sözlerine Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenige de destek verdi. Rummenige, kadrosunda amatör oyuncuların bulunduğu ülkelerin Dünya Kupası elemelerine katılmaması gerektiğini öne sürdü.

 

"Almanya dünyanın hâkimi değil"

 

San Marino’lu yetkililer, Müller ve Rummenige'nin sözlerine tepkili. San Marino Olimpiyat Komitesi Başkanı Alan Gasperoni; "Almanya dünya şampiyonu olabilir. Ancak dünyanın hâkimi değil. Onu seven herkesin futbol oynama hakkı var. Müller beğense de beğenmese de durum bu" sözleriyle Alman oyuncudan özür beklediklerini söyledi.

Gasperoni ayrıca; "Belki küçük bir ülke olabiliriz. Oyuncularımız amatör olabilir. Ancak Müller, kalecimizi bir türlü geçemediği için sinirlenmediğini söylemez" sözleriyle yıldız oyuncuya göndermede de bulundu.
 
Son Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü bir performans sergileyen Müller, bu sezon Bayern Münih formasıyla da Bundesliga'da henüz golle tanışamadı.

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