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Spor

Müller'in 3'lemesi Almanya'yı coşturdu: 4-0

2014 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki maçta Almanya, Portekiz'i Thomas Müller (3) ve Mats Hummels'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti. Portekiz'de Pepe kırmızı kart gördü

16 Haziran 2014 23:50

2014 Dünya Kupası'nda G Grubu'nın iki güçlü takımı Almanya ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Almanya sahaya Neuer, Howedes, Hummels, Khedira, Mesut, Müller, Lahm, Mertesacker, Kroos, Gotze, Boateng 11'yle çıkarken, Portekiz ise Patricio, Alves, Pepe, Veloso, Coentrao, Ronaldo, Moutinho, Almeida, Meireles, Nani, Pereira ilk 11'de yer aldı.

21. dakikada Götze'nin ceza sahası içerisinde düşürülmesinden kazanılan penaltıyı Müller, filelere gönderdi ve Almanya 1-0 öne geçti.

37. dakikada Pepe'nin Müller'le yaptığı hareketi kırmızı kart olarak değerlendiren hakemin kararıyla Portekiz sahada 10 kişi kaldı.

45. dakikada sahneye yeniden Müller çıktı. Kross'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Müller'in sert vuruşuyla skor 3-0 oldu ve ilk yarı da bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda da Almanya üstünlüğü sürdü ve 78. dakikada Schürrle'nin ortasında, kaleciden seker topu filelere gönderen Müller, 2014 Dünya Kupası'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Almanya bu sonuçla, 2014 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaparken, Portekiz kupaya ağır bir yenilgi ile girdi.

Maçtan notlar 

Almanya, Dünya Kupaları tarihinde 100. maçına çıktı. 

Portekiz'de Almeida, Meireles ve Bruno Alves gibi, Türkiye liginden yakından tanıdığımız isimler sahaya çıktı. Almeida maçın 28. dakikasında sakatlanarak, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Thomas Müller, 2014 Dünya Kupası'nda ilk hat-trick yapan oyuncu oldu.

Almanya - Portekiz maçının fotoğrafları için tıklayın

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Müller'in 3'lemesi Almanya'yı coşturdu: 4-0

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