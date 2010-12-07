-MÜLLER ASİST FAZLASIYLA GOL KRALI ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda gol kralına verilen Altın Ayakkabı ödülü, asist fazlasıyla 5 golü bulunan Alman Thomas Müller'in oldu. Gol krallığı yarışını Hollandalı Wesley Sneijder, İspanyol David Villa ve Uruguaylı Diego Forlan gibi 5 golle tamamlayan Müller, diğer 3 oyuncudan fazla asist yaptığı için gol krallığı unvanının sahibi oldu. Adidas'ın sponsorluğunda verilen Altın Ayakkabı ödülü, Dünya Kupası'nın gol kralına veriliyor. Birden fazla futbolcunun gol sayısı eşit olursa, bu ödülün sahibi en fazla asist yapan futbolcu oluyor. Asistler de ödül sahibini belirleyemezse en az süre oynayan futbolcu, Altın Ayakkabı'yı evine götürüyor. İstatistiklere göre Müller'in 3 asisti, diğer 3 futbolcunun 1'er asisti bulunuyor. Gol krallığında üçüncü sırayı, dört golü bulunan Gonzalo Higuain (Arjantin), Miroslav Klose (Almanya) ve Robert Vittek (Slovakya) paylaştı. Kupada üç golü bulunan futbolcular ise Landon Donovan (ABD), Asamoah Gyan (Gana), Luis Fabiano (Brezilya), Luis Suarez (Uruguay) olarak sıralandı.