-MULLEN'DEN KORE UYARISI BAĞDAT (A.A) - 13.12.2010 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, Kore Yarımadası'nda gerginliğin ve savaş tehlikesinin arttığını söyledi. Mullen, Amerikan birliklerini ziyaret için bulunduğu Irak'ta askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik saldırganlığını artırdığını belirtti. Kuzeyde provokasyon olduğunu kaydeden Mullen, ''bu provokasyonların Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in oğlunu iktidara geçirme hazırlıklarıyla ilgili olduğunu'' öne sürdü.