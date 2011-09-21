-Mullen, Pakistan istihbarat servisini suçladı WASHINGTON (A.A) - 21.09.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Pakistan istihbarat servisi ISI'yı, Taliban bağlantılı Hakkani örgütü kanalıyla Afganistan'da temsili bir savaş yürütmekle suçladı. Mullen, Carnegie Endowment for International Peace adlı stratejik araştırma kuruluşunda dün yaptığı konuşmada Pakistan ile ilişkiler konusunu değerlendirdi. Konuşmasında ISI'nın, Hakkani örgütünü, ABD güçlerinin ayrılmasının ardından Afganistan'ın kontrolünü elde tutmak için kullandığı yönündeki ABD yetkililerince daha önce ifade edilen görüşleri bir adım daha ileri götüren Mullen, ISI'yı Hakkani örgütünü kullanarak, Afganistan'da ''temsili bir savaş'' yürütmekle suçladı. Pakistan Ordu Komutanı ile yaptığı yaklaşık 4 saat süren görüşmede komutanı, Pakistan'ın Hakkani örgütüyle bağlarını koparması konusunda sıkıştırdığını anlatan Mullen, şunları kaydetti: ''Hakkani örgütüyle bağların kesilmesi ve özellikle de ISI'nın bu örgüt ve yaptıkları bu temsili savaş ile bağlantısını koparması gerektiği konusunu gündeme getirdik. ISI uzun bir zamandan beri bu temsilcileri kullanma işini sürdürüyor. Bu Pakistan'da bir strateji ve bence bu stratejik yaklaşım gelecekte değiştirilmelidir.'' ABD'nin bütün bunlara karşın, Pakistan'ı, kökten dincilere karşı yapılan savaşta önemli bir müttefik olarak gördüğünün altını çizen Mullen, ''Pakistan ile ilişkimizin kritik bir öneme sahip olduğunu inanıyorum. Pakistan'dan geçmişte ayrı düştük. Bence şu an geldiğimiz bu noktada geçmişte yaşanan bu kopukluğun büyük bir payı var'' dedi. ABD, Afganistan'daki NATO ve Afgan güçlerine karşı savaşan en korkulan örgütler arasında yer alan Hakkani örgütünü, geçen hafta ABD'nin Afganistan Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başka saldırıları düzenlemekle suçluyor. ABD, Pakistan-Afganistan sınırındaki dağlık Kuzey Veziristan bölgesinde barınma imkanı bulduğu sanılan Hakkani örgütünün peşine düşmesi konusunda sürekli olarak Pakistan'a baskıda bulunuyor. Washington Post gazetesinde yer alan bir yazıda, ABD'li yetkililerin son birkaç gün içinde Pakistan yönetimine ultimatom vererek, Hakkani örgütüyle bağlantısını kesmemesi ve örgüt liderlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaması durumunda ''ABD'nin tek başına hareket edeceği'' uyarısında bulunduğu bildirildi. Askeri uzmanlar, Kuzey Veziristan'ın dağlık bir bölgede yer aldığını ve bunun, bölgeye yönelik askeri bir operasyon başlatmayı son derece güç hale getirdiğine işaret ediyor.