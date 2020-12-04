Mülkiyelilerden Türk Tabipleri Birliği’ne ödül

Her yıl Mülkiye’nin kuruluş günü olan 4 Aralık’ta niteliği bakımından örnek kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından verilen ödüle bu sene Türk Tabipleri Birliği layık görüldü.

Her yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) kuruluş günü olan 4 Aralık’ta verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne bu yıl Türk Tabipleri Birliği layık görüldü. Niteliği bakımından örnek kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından verilen ödülü Türk Tabipleri Birliği adına Şebnem Korur Fincancı aldı.

Ödül töreninde konuşan Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Isın “Çağdaş dönemlerde eşi benzeri görülmemiş bir salgın karşısında yer yer son derece elverişsiz koşullarda, canları pahasına görev yapan doktorlar ve sağlık emekçilerinin çalışmaları toplumumuzun tüm kesimlerinin takdirine şayan olmuştur. Türk Tabipleri Birliği ve kıymetli üyelerine, temel bir insan hakkı olan “sağlık hakkının” savunulmasında gösterdikleri üstün gayretin yanı sıra kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusundaki tutarlı ve bilimi temel alan duruşları nedeniyle Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülünü tüm Mülkiyeliler adına takdim etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.

Fincancı: Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek

Ödülü alan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise “Bu ödül tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçileri için büyük bir onur ve bizler için motivasyon kaynağıdır. Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından 2004 yılından beri verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülüne bugüne dek layık görülen kurum ve kişiler arasında Zekeriya Temizel, Güngör Uras, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Cumhuriyet Gazetesi, Medyascope TV ve Dr. Kerem Altıparmak yer alıyor.