-MÜLKİYELİLER'DEN TEPKİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Mülkiyeliler Birliği Derneği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki olaylarla ilgili olarak, ''hukuk kurallarını hiçe sayan ve şiddet uygulayan güçlere sessiz kalanların rektörü ve dekanı istifaya çağırmalarının üniversite özerkliğine yapılmış haksız bir saldırı olduğunu'' bildirdi. Mülkiyeliler Birliği Derneğinden yapılan açıklamada, fakültede düzenlenen toplantı sonrasında, son günlerde öğrencilere yönelik ''orantısız güç'' kullanımının yarattığı ortamın devamı niteliğinde protestolar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, ''Tepkileri artıran, olayları körükleyen siyasal iktidar mensupları bu olaylarla ilgili yaptıkları açıklamayla görev ve yetki sınırlarını aşmışlardır. Hukuk kurallarını hiçe sayan ve şiddet uygulayan güçlere sessiz kalanların görevlerini en iyi şekilde yapmak için gayret sarf eden rektörümüzü ve dekanımızı istifaya çağırmaları üniversite özerkliğine yapılmış haksız bir saldırıdır'' denildi.