Mülkiyeliler Birliği'nden 'Mülkiyeli' açıklaması

Haberlerde, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu yeni İstanbul emniyet müdürüden "Mülkiyeli" olarak söz edilmesinin hatalı olduğunu açıklayan Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama, "İstanbul Üniversitesi SBF mezunu yeni İstanbul emniyet müdüründen "Mülkiyeli" olarak söz edilmekte ve buradan hareketle, yeni kadroların da “Mülkiyeli” olacağı öngörülmektedir. Bu, son yıllarda çok yapılan vahim bir hatadır" denildi.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

Radikal Gazetesi’nin bugünkü baskısında yer alan Ömer Şahin’in “Kod Adı Paralel Yapı: Tasfiye Listesi Hazır” başlıklı haberinde, Türkiye gündeminde büyük bir sarsıntı ile öne çıkan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu takiben Hükümet tarafından başlatılan görevden almalar ve atamaların çok sayıda vali ve emniyet müdürünü de kapsayarak genişleyeceği belirtilmektedir.



Bu haberde, İstanbul Üniversitesi SBF mezunu yeni İstanbul emniyet müdüründen "Mülkiyeli" olarak söz edilmekte ve buradan hareketle, yeni kadroların da “Mülkiyeli” olacağı öngörülmektedir. Bu, son yıllarda çok yapılan vahim bir hatadır. Deneyimli kadrolarla habercilik yapan Radikal Gazetesi’nin de benzer bir hataya düşmesi ve önemli bir haberi tümüyle bu hatalı kullanıma bağlı olarak yorumlaması üzüntü vericidir.

Türkiye'de 1859'dan beri kesintisiz olarak tek bir Mülkiye vardır: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF). Diğer SBF'ler, bizim fakültemizin adının, itibarından kaynaklı olarak benimsenmesi sonucu sonradan kurulan eğitim kurumlarıdır. Türkiye Üniversiteleri bünyesinde bugün çok sayıda SBF mevcut olduğu halde, “başka Mülkiye yok”tur. “Mülkiye,” okulumuzun, kuruluş yıllarındaki adından gelen tarihsel bir isimdir.

Belirttiğimiz hatalı yoruma bağlı olarak, aynı haberde, Hükümet'in bundan böyle emniyet teşkilatında Mülkiye mezunlarına ağırlık vereceği bildirilmektedir. Mülkiye mezunlarının açığa çıkan rüşvet ve yolsuzluk ortamını örtme sürecinde yer alması, 1859'dan beri devleti temiz tutmaya çalışan, devlet ve siyaset anlayışını kamu yararı ve siyasetin itibarı çerçevesinde tanımlayan Mülkiye geleneğine taban tabana zıttır.

Mülkiyelilerin rüşvet ve yolsuzluk suçlarını açığa çıkarmak ve hesap vermek yerine, gizleyen ve siyasi iktidarın iç hesaplaşmasına dönüştüren bir tasfiye ve yeniden yapılanma sürecinde yer almayacağına olan inancımızla, kamuoyuna saygı ile duyururuz.