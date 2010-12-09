Mülkiyeli öğrencilerden Kuzu'ya teşekkür

T24 - Ankara Üniversitesi SBF öğrencileri yumurtalı saldırıya uğrayan AKP'li Kuzu'yu arayıp teşekkür etti.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dün yaşanan yumurtalı protestonun ardından paneli düzenleyen öğrenciler CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'u ziyaret etti.



Mülkiyeli öğrenciler, ziyaretin özür dilemek değil herşeyi göze alıp panele katıldıkları için teşekkür etmek amaçlı olduğunu vurguladı.



CHP Genel Sekreteri Batum da, "Yumurta yiyen ben de olsam üzülürdüm" dedi ancak bu olayın öğrencilere baskı uygulamanın aracı olmaması gerektiğini de söyledi.



Mülkiye Sosyal Araştırmalar Topluluğu yöneticisi öğrenciler, Batum ile birlikte Burhan Kuzu'yu da ziyaret etmek için kendisine telefon etti. Kuzu öğrencilerle görüşeceğini ancak bugün programının yoğun olduğunu bildirdi. Bu görüşmenin de önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.



AKP'li Burhan Kuzu, dün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin yumurtalı saldırısına uğramıştı. “O yumurtaları yeseler, beyinleri gelişir” diyen Kuzu, rektör ve dekanı istifaya çağırmıştı.





