T24 - Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluşunun 150. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde bugün (20 Kasım Cuma) Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Mülkiyeli Besteciler" konseri verilecek.



4 Aralık 1859'da İstanbul'da kurulan, daha sonra Ankara'ya taşınan ve "Mekteb-i Mülkiye, Siyasal Bilgiler Okulu" adlarından sonra "Siyasal Bilgiler Fakültesi" adını alan Ankara SBF'nin kuruluşunun 150. yıldönümü kutlanıyor.



Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle ile Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Ali Çolak'ın bütün Mülkiyelileri davet ettiği konser bu akşam saat 19.00'da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda başlayacak.



Katılımın ücretsiz olduğu konsere Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Ruhi Ayangil yönetiminde "Mülkiyeli Besteciler"in eserlerini seslendirecekler.



İstanbul'dan Ankara'ya Mülkiye treni



Bu arada 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Müfit Erkarakaş yönetimindeki Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi de program hazırladı. Mülkiyelileri trenle Ankara yolculuğuna davet eden İstanbul Şubesi'nin hazırladığı program şöyle:



- 3 Aralık Perşembe akşamı İstanbul’dan Ankara’ya (yataklı) Ankara Ekspresi ile gidiş.

- Eskişehir Garı'nda Bursa ve Eskişehir’den Mülkiyelilerle buluşma.

- 4 Aralık sabahı saat 09:00’ da Ankara Tren Garı'ndaki kafeteryada Ankara’daki Mülkiyelilerle buluşma.

- 14.00’ de Anıtkabir’e gidiş.

- 16.30’ da Cebeci'deki Ankara SBF’de 150. Yıl kutlama töreni.

- 5 Aralık Cumartesi gecesi Ankara Swiss Otel’de 150. Yıl Balosu.

- İstanbul Haydarpaşa Garı'nda başlayacak program, 5 Aralık akşamı balo ile sonlanacak.