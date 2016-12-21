Mülkiye'den SBF'ye; İlber Ortaylı anlatacak, Prof. Nermin Abadan Unat'a 'Mülkiye Büyük Ödülü' verilecek

1859 yılında kurulan Mülkiye’nin (Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi) İstanbul’dan ayrılışının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantılardan ikincisi, 24 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurullarının oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 4 Aralık 157. Kuruluş Yıldönümü töreninde açıklanan 2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a takdim edilecek. Takdimin ardından, Mülkiye mezunu olan ve uzun yıllar Mülkiye'de hocalık yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı "Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne" konulu bir konuşma yapacak.

Toplantı, İstanbul Yıldız Amire-i Manej konferans salonunda 24 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Mülkiye’nin İstanbul’dan ayrılışının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen ilk toplantı Ankara’da SBF Profesörler Kurulu salonunda “İlk Dersin 80. Yılı” başlığıyla düzenlendi. Toplantıda, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr.Tuncer Bulutay “Demokrasi ve Mülkiye” başlıklı bir ders verdiler.

Mülkiye'nin Ankara'ya nakline ilişkin son toplantı da, 28 Aralık 2016 günü, yine Ankara SBF'de, Ankara’ya taşınma sırasında Siyasal Bilgiler Okulu Müdürü olan Prof.Emin Erişirgil’in anısına, kızı Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.