Mülkiye Demir Kılınç ikiz bebekleriyle cezaevine girecek

Haseki Hastanesi, 'panik atak', 'görme bozukluğu' ve 'yüzde 43 bedensel engeli' cezaevinde yatmasına engel görmeyince, ikiz bebek annesi Mülkiye Demir Kılınç'a cezaevi yolu göründü.

DHA'nın haberine göre, PKK ’ya yardım ettiği iddiasıyla aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ikiz bebek annesi Mülkiye Demir Kılınç, hapis cezasının infazının ertelenmesi için savcılığa başvurmuştu. Kılınç, erteleme talebine "panik atak" hastalığını ve yüzde 43 bedensel engelini gerekçe gösterdi.

Adli Tıp son umut

İnfaz Savcılığı da, dilekçede belirtilen hastalığın incelenmesi için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor istenmesine karar verdi. Kılınç, bu kapsamda hastane tarafından oluşturulan bir heyet tarafından muayene edildi.



Yapılan tetkiklerin ardından Mülkiye Demir Kılınç'a ilişkin hazırlanan raporda, 'panik atak', 'görme bozukluğu' ve 'kalça çıkığı' gibi hastalıklarının olduğu belirtilirken, söz konusu bu rahatsızlıkların ikiz annesi Kılınç'ın cezaevinde yatmasına engel olmadığı ifade edildi.

Bu raporu inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu da bir rapor hazırlayacak. İnfaz Savcılığı ise Adli Tıp'tan gelecek raporlara göre kararını verecek.