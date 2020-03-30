Mülakat sonuçlarına itiraz etmek isteyen işçiler, 'gösteri ve toplantı yasağı' gerekçesiyle polis tarafından dağıtıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya geçmek için mülakata giren ve mülakattan elenmeleri üzerine itiraz dilekçesi vermek için belediyeye gelen işçiler, 'gösteri ve toplantı yasağı' olduğu gerekçesiyle polis tarafından dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'de mahkeme tarafından ususüzlük tespit edilen mülakatta elenen işçiler, girdikleri ikinci mülakatta da elenince itiraz etmek istedi. İşçiler, girdikleri ikinci mülakattan da 'başarısız' notu verilmesi üzerine itiraz dilekçesi vermek için gittikleri belediye önünden polis zoruyla geri gönderildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan işçiler, KHK ile kadroya geçme yolu açılması üzerine belediye bünyesinde kadrolu işçi olmak için başvuruda bulundu. Girdikleri ilk mülakatta elenen işçiler 'mülakatta usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından usulsüzlük yapıldığı tespit edilen mülakatın tekrarlanmasına karar verildi. Yapılan ikinci mülakata da başvuran işçiler, yeniden elendi. Cuma günü açıklanan mülakat sonuçlarına itiraz dilekçesi vermek için Van Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, 'gösteri ve toplantı yasağı' olduğu gerekçesiyle polis tarafından geri gönderildi.