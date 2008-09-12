'Mükemmel Bir Gün'e İtalyan sataşması

Türk yönetmenler Toronto'da yarışıyor

Özpetek, ayakta alkışlandı

Kaplanoğlu ve Özpetek Venedik'te

Ferzan Özpetek, yeni filmi ‘Mükemmel Bir Gün’le ilgili tepkileri ‘İtalyan basını gerçekten fena saldırdı filme. Kışkırtıcı sözlerle beni sinirlendirip olay yaratmaya çalışanlar bile vardı’ şeklinde özetliyor.Venedik’te göğüs germek zorunda kaldığı eleştiriler, hatta saldırılar karşısında son derece sakin bir tavır sergileyen Ferzan Özpetek, Radikal'e son 10 günün yoğunluğunu şöyle özetliyor:“İtalyan basını gerçekten fena saldırdı filme. Özellikle İnternet sitelerinin genç gazetecilerinden oluşan bir grup, filmin Lido’daki gösterimi sırasındaki tepkileriyle önyargılı bir tutum sergilediler. Kışkırtıcı sözler ve tavırlarla beni sinirlendirip olay yaratmaya çalışanlar bile vardı. Ciddi gazetelerde bile yalan yanlış haberler yer aldı. Yok efendim, diş doktoruma varıncaya kadar 400 Türk dostumu Venedik’e getirmişim de, büyük salondaki gala gösterisi sonundaki alkışların 10 dakika sürmesini öyle sağlamışım. Ancak film seyirci tarafından yine sıcak karşılandı. İlk haftasında en çok izlenen filmler listesinde ikinci sıraya oturdu.”‘Bu çirkin tepkiler, Venedik’te İtalya adına, Türk kökenli yönetmen kimliğinle yarışmış olmandan kaynaklanmış olmasın sakın?’ diye sorduğumda: “Tam olarak bilemiyorum; değişik nedenlerle beni sevmeyen, bana karşı olanlar bulunabilir tabii. Ancak, sinema yapmayı seviyorum ben; gelen tepkiler ne olursa olsun, doğru bulduğum yolda ilerleyeceğim. Bu aşamadan sonra saldırılar nediyle yolumu değiştirecek değilim... Yeni bir filmin ön çalışmalarına şimdiden başladık bile. Bu kez biraz gülmek istiyorum. Ancak, bu sıradan bir komedi olmayacak. Dünyamızın endişe verici durumuna mizahi bir yaklaşımla, seyirciyi güldürerek bakmak istiyorum... Bu arada, gelecek yılbaşında New York’ta, MoMa’da proglamlanacak olan 1995-2005 yılları arasında çekilmiş 14 İtalyan filmi arasına ‘Cahil Periler’in de alınmış olması beni çok mutlu ediyor. Bundan rahatsız olan İtalyanlar da var tabii...”‘Mükemmel Bir Gün’ün Altın Portakal’ın açılışını açılışını yaptıktan sonra, 31 Ekim’de Türkiye’de gösterime girecek.