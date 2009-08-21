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Sağlık

Mükemmel bir cilt 10 besin!

İşte cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve mükemmel görünmenizi sağlayacak 10 besin!

21 Ağustos 2009 03:00

İşte cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve mükemmel görünmenizi sağlayacak 10 besin!

Yulaf

Kahvaltıda yulaf ezmesi tavsiye edilmesine şaşırmamalı. Yulaf kalsiyum, potasyum, magnezyum, E vitamini, B vitamini, protein açısından çok zengin. Bunlar sadece cildinize iyi gelmekle kalmıyor, stres ve yorgunlukla baş etmeye de yardım ediyor.

Avokado

Potasyum, vitamin ve iyi yağlarla dolu bu antioksidan deposu kırışıklıklara karşı savaşınızda en büyük yardımcınız.

Karahindiba

Bahçenizdeki sarı çiçekleri yolmaya başlamanızı önermiyoruz, ama genelde çay olarak içilen karahindiba tohumları toksinlerin vücuttan atılması için birebir.

Kavun-Karpuz

İster kavunu ister karpuzu tercih edin kaymak gibi bir cilt için mükemmel başlangıç yapmış olursunuz. Vücudunuzu içten dışarıya temizleyen bu meyveler birer detoks uzmanı.

Darı

Sağlıklı gıda satan dükkanların favorisi darı sağlıklı cilt, saç, diş, göz ve tırnaklar için gerekli olan silisyum açısından çok zengin.

Yağlı balıklar

Hepimiz yağlı balıkların beslenmemizdekini önemini biliyor. Ama hangi balıklar yağlı? Ringa, uskumru, sardalye, alabalık, hamsi, sazan.

Kabak Çekirdeği

Bir avuç dolusu kabak çekirdeğini sabah yediğiniz müsliye koymanız cildinizi güzelleştirmenin en kolay yolu olabilir. Esas mucizeyi kabak çekirdeği gerçekleştirse de kabağın kendisi de cilt şikayetleri için faydalı.

Çilek

İçerdiği yoğun demir ile çilek tüm sisteminizi temizler. Bu marifetli meyve tüketmeniz gereken gıdaların başında geliyor. Üstelik tadı harika, ancak çileğin içeriğinden tam olarak faydalanabilmeniz için krema veya pudra şekeriyle birlikte tüketmemelisiniz.

Su teresi

Bu harika salata malzemesi A ve C vitamini deposu. Doğal antibiyotik görevini üstlenen su teresi lekeleri yok ederek cildinizi iyileştirir.

Filizlenmiş Tohumlar

Düşünebileceğiniz en canlı, en saf ve en besleyici gıda maddesi: Filizlenmiş tohumlar hem ucuz hem de kendiniz kolayca yetiştirebilirsiniz. Salatalarınıza ve sandviçlerinize ekleyebilirsiniz.

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