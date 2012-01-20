-Mükellef bildirimi elektronik ortamda ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle tasfiye işlemi devam edenler de dahil faal olan tüm Kurumlar Vergisi ile kazancı basit usulde tespit edilenler hariç olmak üzere ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden Gelir Vergisi Mükellefleri, Mükellef Bilgileri Bildirimini, elektronik ortamda verecek. Maliye Bakanlığının ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Mükelleflere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğe göre, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri ile Bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak, Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğa göre, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle tasfiye işlemi devam edenler de dahil faal olan tüm Kurumlar Vergisi ile kazancı basit usulde tespit edilenler hariç olmak üzere ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden Gelir Vergisi Mükellefleri, Mükellef Bilgileri Bildirimini, elektronik ortamda verecek. Söz konusu bildirim, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilecek. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin ''Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat'' alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracak. Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, ''https://intvd.gib.gov.tr/internetvd'' adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracak. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara ''www.gib.gov.tr'' adresinden de ulaşılabilecek. -Bildirimin dönemi ve verilme zamanı- Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verecek. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu olacak. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekecek. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/mal müdürlükleri, bildirimi kağıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim, verilmemiş sayılacak. Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecek. Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek.