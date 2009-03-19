Mukaddes Eruygur, adliyede 15 dakika kaldı

Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Savcı'nın yanında 15 dakika kaldı.



Ergenekon sanığı eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur, kendisine ait olduğu iddia edilen eşinin GATA'ya sevki konusundaki telefon konuşmalarıyla ilgili 'tanık' olarak olarak ifade verdi.



Mukaddes Eruygur, ifade vermeye avukatı Filiz Esen ile birlikte geldi.



Mukaddes Eruygur'un ifadesini tamamlayarak adliyeden çıkmak üzere bindiği asansöre girmek isteyen bir gazeteci ile kendisini engelleyen Eruygur'un koruması arasında tartışma çıktı.



Mukaddes Eruygur, adliyeden ayrılırken olay sebebiyle muhabirden özür diledi.



İnternette yayınlanan ses



Bir internet sitesinde yayımlanan ve Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydında Mukaddes Hanım, eşinin GATA'dan taburcu edilip edilmemesi konusunda Albay Demircan'la fikir alışverişinde bulunuyordu. Ses kaydında, Albay Demircan, hukukçularla görüşülmesini buna göre istenirse taburcu, istenirse yatış verilebileceğini kendileri için hiçbir şeyin fark etmeyeceğini söylüyordu.



Ses kaydı için mi ifade verecek?



Konuşmanın sonunda ise Mukaddes Eruygur'un, eşinin tahliyesi için "mahkeme seçimi" üzerine konuşmaları yer alıyordu. Konuşmanın bu bölümünde Mukaddes Eruygur, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Zekeriya Öz'ün istekleri doğrultusunda karar verdiğini, 12 ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinin ise kendilerinden olduğunu şu sözlerle belirtiyordu:

"Şimdu bu Zekeriya Öz 13. Mahkemede. İtirazlarımızı bunlar kapatıyor. 12. Ve 14. Mahkemeler bizdenmiş. Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu hazırız biz dediler. Teşekkür ettik herkese ama bir ceza profesörü, anayasa profesörü birisi ceza profesörü. Sinan Aygün nasıl çıktı dedim. Sinan Aygün'ün yanında Hisarcıklıoğlu vardı dedi. Sizin arkanız nerde arkanız dedi bana."





