'Müjde Ar'a pornocu demem hafif kalır'

İslami kesimin sert kalemlerinden biri olan gazeteci- yazar Abdurrahman Dilipak bugün Balçiçek Pamir’le Söz Sende programının konuğu oldu.



Programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Dilipak siyasi mücadelesine henüz 7 yaşındayken içinde duyduğu öfkeyle başladığını, 19 yaşından beri kadın eli sıkmadığını, kravat takmadığını, gençken en büyük hayalinin adından söz ettirecek kadar ünlü olup herkese ‘Ben laik değilim’ demek olduğunu söyledi.



Dilipak şeriatla ilgili görüşlerini de şu sözlerle anlattı: “Şeriat gelsin tabii ki. Benim ‘Yaşasın Şeriat’ adlı bir kitabım var. Şeriat meşruiyet ve hukuk demektir, kanun değil.” Balçiçek Pamir’in “Peki şeriat gelirse ne olacak?” sorusuna da Dilipak şöyle cevap verdi: “O, İran’daki Kemalistlerle Türkiye’deki Kemalistlerin derdi.” Balçiçek Pamir’in programda Dilipak’ın Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili görüşlerini sormasıyla birlikte şöyle bir diyalog gerçekleşti:



- Ne düşünüyorsunuz Atatürk için?



- Ben Kemalist değilim.



- Ben hislerinizi merak ediyorum.



- Mustafa Kemal de bir insandır doğru yaptığı şeyler de vardır yanlış yaptığı şeyler de vardır.



- His sorarken sevgi, saygı o bağlamda bir şey var mı?



- Ben insanlara insanlığından dolayı saygı duyarım ama en çok ötekilerin haklarını savunma konusunda çaba gösterenlerden biri.



- O yüzden özellikle soruyorum ben.



- Ben celladımın bile hakkını savunanlardan biriyim, beni öldürmek için kovalayan adamın hakkında şahitlik etmem gerekirse doğru şahitlik ederim.



- O yüzden Atatürk’ü sevmiyorum diye bir kelime çıkmaz yani ağzınızdan.



- Ben sevmeyebilirim.



Son zamanlarda gündeme geldiği pek çok konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dilipak, Müjde Ar’ın kendisine bir yazısında “pornocu” dediği gerekçesiyle açtığı davayı ancak darbe olursa kazanabileceğini söyledi ve ekledi: “Ben hemen tekzip geldikten sonra yayınlamadım ve yayınlamayacağımı da söyledim. Ben her yapılanı alkışlamam gerek diye bir şey yok kaldıki çok daha sert eleştiriler yapıldı o programla ilgili RTÜK’e suç duyurusunda bulunuldu, o program hakkında kapatma cezaları birikti, internete girdiğiğinizde benim yazım çok hafif kalır. Ne oldu tekzip için? Başvurdular reddedildi, tekrar ağır ceza reddetti, tekrar suç duyurusunda bulundular, dava açıldı bir de tazminat davası açtılar, davayı ben 40 yıllık sanık olarak kazandım. Darbe olmazsa mümkün değil.”



Türkan Saylan’ın ardından yazdığı bir yazıda kullandığı ifadelerle ilgili konuşma sırasında Pamir’in “Peki iyi bilirler mi diye sorarlarsa rahmetli Türkan Saylan’ı?” sorusunu Dilipak şöyle yanıtladı: “Yok hayır ben iyi bilmiyorum. Tanımıyorum ama bildiğim kadarı ile güvenmiyorum.”



