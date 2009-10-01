Müjde Ar: Yumuşak polis güzel olur

Müjde Ar, soruyor "Sizce de bu kadar sert polis arasında yumuşak polislerimizin varlığı güzel bir haber değil mi?'

Oyuncu Önder Açıkbaş ile sunacağı yeni programın ipuçlarını veren Müjde Ar, yine yorum, eleştiri ve sıradışı konuklarıyla Türkiye’nin gündemini belirlemeye hazırlanıyor

Müjde Ar’ın gündemi belirleyecek haberlerimiz olacak açıklamasına verdiği örnek tartışma yaratacak cinsten; “Eşcinsel polis haberi olumsuz yönleriyle gündeme taşındı, ama ben en azından ülkemizde eşcinsel polis olduğunu öğrenmekten mutluyum. Sizce de bu kadar sert polis arasında yumuşak polislerimizin varlığı güzel bir haber değil mi!. Yumuşak polis güzel olur” diyor.

Aman, bu sözlerim yüzünden benim hakkımda da soruşturma açmasınlar” diyen Ar, “Eşcinsel polis haberi son günlerde duyduğum en güzel haber!” demekten de kendisini alamıyor.

Kendisine, Türkiye’de 2600 internet sitesinin devlet tarafından yayınının durdurulduğunu hatırlatılan Müjde Ar’ın tepkisi önce büyük bir şaşkınlık oluyor, ve ardından ekliyor: “Acaba televizyonu denetleyenler mesai saatleri dışında internete de mi el atıyorlar!”