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Müjde Ar Türkiye’yi terk mi ediyor?

Ar, Yunanistan’a ait 12 adadan en büyüğü Rodos’ta yaşamaya karar verdi

19 Haziran 2016 19:47

Usta oyuncu Müjde Ar, Yunanistan'ın Rodos adasına taşınacağı iddia edildi. Ar'ın 'Şaka Gibi' adlı filmden gelen başrol teklifini Rodos'a taşınmasından dolayı reddettiği, şu an eşi Ercan Karakaş ile evini yerleştirdiği öne sürüldü.

Posta’da yayımlanan haber şöyle:

Müjde Ar (61) radikal bir karar aldı. Yunanistan'a ait on iki adaların en büyüğü olan Rodos'ta yaşamaya karar verdi.

Artık yılın büyük bölümünü adada geçirecek.

Şu sıralar eşi Ercan Karakaş’la birlikte evini yerleştirmekle meşgul.

Müjde Ar çekimleri Temmuz’da başlayacak ‘Şaka Gibi’ adlı filmden gelen başrol teklifini de bu nedenle kabul etmedi.

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Müjde ArYunanistantaşınıyorRodos

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