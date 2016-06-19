Müjde Ar Türkiye’yi terk mi ediyor?

Usta oyuncu Müjde Ar, Yunanistan'ın Rodos adasına taşınacağı iddia edildi. Ar'ın 'Şaka Gibi' adlı filmden gelen başrol teklifini Rodos'a taşınmasından dolayı reddettiği, şu an eşi Ercan Karakaş ile evini yerleştirdiği öne sürüldü.

Posta’da yayımlanan haber şöyle:

Müjde Ar (61) radikal bir karar aldı. Yunanistan'a ait on iki adaların en büyüğü olan Rodos'ta yaşamaya karar verdi.

Artık yılın büyük bölümünü adada geçirecek.

Şu sıralar eşi Ercan Karakaş’la birlikte evini yerleştirmekle meşgul.

Müjde Ar çekimleri Temmuz’da başlayacak ‘Şaka Gibi’ adlı filmden gelen başrol teklifini de bu nedenle kabul etmedi.