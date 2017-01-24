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Kültür-Sanat

Müjde Ar sinemaya geri dönüyor

Usta oyuncu en son 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filminde rol almıştı

24 Ocak 2017 23:05

Türk sinemasına damga vuran isimlerin başında gelen Müjde Ar, sekiz yıl aradan sonra sinemaya dönüyor. Son olarak 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filminde yer alan usta oyuncu, senaryosunu yazdığı filmde yönetmen koltuğuna da oturacak. Başrolünde de Ar'ın yer alacağı projenin çekimleri ekim ayında Güneydoğu'da başlayacak.

 

Aşk-ı memnu ile televizyon dünyasına adım attı

 

Gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın kızı olarak dünyaya geldi. Anne babası çok küçük yaşta 3 yaşındayken ayrıldığı için dedesinin yanında büyüdü. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı.

Ünlü oyuncu, gençliğinde bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptıktan sonra 1974 yılında ilk kez "Aşk-ı Memnu" adlı dizi ile televizyon dünyasına girdi. 1975 yılında "Babacan" adlı film ile sinemaya geçti. Daha sonraları özellikle kadın sorunlarını işleyen filmler ile tanındı. Ardından 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı "Tosun Paşa" adlı filmde "Leyla" karakteriyle rol aldı. Hemen ardından 1978 yılında "Kibar Feyzo" ve 1979 yılında "Lanet" gibi filmlerde yer aldı. 80li yılların Türk Sineması'nın önemli isimlerimden olan Müjde Ar, 1984'de "Fahriye Abla", 1985'de "Adı Vasfiye", 1986'da "Ah Belinda" ve 1989 yılında "Arabesk" adlı filmlerle öne çıktı.

İlk evliliğini 1973 yılında sinema yönetmeni Samim Değer ile yapan ünlü oyuncu, bir yılın sonunda boşandı.Yönetmen Ertem Eğilmez, müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile de bir süre adı anılan Müjde Ar, CHP'li Ercan Karakaş ile bir birliktelik yaşıyor.

Uzun süre ara verdiği oyunculuk yaşamına 1997 yılında başrollerinde Savaş Dinçel, Okan Bayülgen, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Ağır Roman" ile devam eden Müjde Ar, 2000 yılında "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filminde Aynur karakterini canlandırdı. Bu filmi 2001 yılında yönetmenliğini Sinan Çetin'nin yaptığı, başrollerinde Kadir İnanır ve Pelin Batu'nun bulunduğu "Komser Şekspir" izledi. 2005 yılında ise Nurgül Yeşilçay ile birlikte "Eğreti Gelin" adlı filmde rol aldı.

 

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