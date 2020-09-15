Müjde Ar: Selahattin Demirtaş, Osman Kavala niye içeride?

Oyuncu Müjde Ar, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerini dile getirerek, "Selahattin Demirtaş niye içeride? Bunu sorarken bile herkes korkuyor. Osman Kavala niye içeride" dedi.

Gazeteci Hakan Aygün'ün Youtube kanalında soruları yanıtlayan Müjde Ar, HDP, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya yönelik görüşlerini dile getirdi.

Selahattin Demirtaş'ın iyi bir siyasetçi olduğunu belirten Ar, "Selahattin Demirtaş neden içeride? Bunu sorarken herkes korkuyor. Osman Kavala neden içeride? Çocuksu senaryolarla artık çok yorucu" diye konuştu