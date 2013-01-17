Müjde Ar: Paris suikasti alçaklık

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı'na konuk olan oyuncu Müjde Ar, Kürt sorunu ve İmralı görüşmeleri ile CHP üzerine ilginç açıklamalarda bulundu.

Sosyal demokrat hareketin önemli isimlerinden Ercan Karakaş'ın eşi olan Ar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'Diyarbakır'daki cenazelere katılmayı düşündüm'

"Çok alçakça bir şey olduğu çok açık. Üç tane kadın üç insan geçmişi ne olursa olsun. Çok da durumlarını bilmiyorum. Sakine Cansız'ın Diyarbakır'da yattığını biliyorum. Hüseyin Aygün'ün taziye ziyaretini tabi ki destekliyorum. Ben de o bölgenin insanı olsam ben de giderdim. Hatta, sade bir vatandaş olarak o cenazeye gitsem mi diye düşündüm. Ya bu insanların başka işi gücü yok mu. Sadece başkalarınn yapıp ettikleri üzerinden kancayla çekip.. Kaçırıldığı zaman da kendisi gitti diyenler oldu CHP içinde. Kabalık siyasetin içine öyle işlemiş ki kimse bundan kendini alıkoyamıyor."

'Kılıçdaroğlu değil de başkası olsaydı'

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yorumlamak bana düşmez ama beğenmiyorum. Zayıf ve yetersiz buluyorum. Ercan'a da (Karakaş) diyorum, ne biçim parti bu diyorum. Orada da bir atalet var. Yeni CHP deniyor ama Hüseyin Aygün'e bunları yapmak mı yenilik. Ben sıkıldım artık bunlardan. Benim gönlümden tabi ki kocam geçer ama kocam genel başkan olsun demiyorum. Kılıçdaroğlu'nun yanına seçtiği kadrolara baktığımda, o kadar MYK değişti ama hala nasıl insanlarla çalışmak istiyor anlamadım. Keşke Baykal'ın başına gelenlerden sonra böyle paldır küldür olmadan, zaman içinde başka biri olsaydı diye düşünüyorum."

'Kürtlerin bütün hakları verilmeli'

"Bu savaş bitmeli. Barış olmalı ve Kürtlerin bütün hakları verilmeli. Anadilde eğitimi gayet tabi destekliyorum. Ben de anadilimde eğitim yapmak istiyorum. Ne demek yapma... Ben bunun bölünme değil aksine bütünleştirici olduğunu düşünüyorum."