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Müjde Ar: Hala sevişme sahnesi çekebilirim

Türk sinemasında ün salmış aktrist Müjde Ar "Hala sevişme sahnesi çekebilirim" açıklamasını yaparak herkesi şaşırttı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Türk sinemasında ün salmış aktrist Müjde Ar "Hala sevişme sahnesi çekebilirim" açıklamasını yaparak herkesi şaşırttı.

Sinemadan sonra hazırladığı TV programında da sürekli olay yaratan Müjde Ar, cesur açıklamalarına devam ediyor. Sinemayı özlemediğini söyleyen Müjde Ar, "Milletimiz sinema yerine dizi tartışıyor" dedi. Artık her senayoyu kabul edemeyeceğini söyleyen Ar, "Oynayacağınız filmde sağlam bir sevişme sahnesi olsa oynar mısınız? Eşiniz ne der?" sorusuna; "Tabii ki oynarım. Daha yaşlanmadım. Eşim bir şey demez" cevabını verdi.

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