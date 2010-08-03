Müjde Ar: Hala sevişme sahnesi çekebilirim

T24-

Sinemadan sonra hazırladığı TV programında da sürekli olay yaratan Müjde Ar, cesur açıklamalarına devam ediyor. Sinemayı özlemediğini söyleyen Müjde Ar, "Milletimiz sinema yerine dizi tartışıyor" dedi. Artık her senayoyu kabul edemeyeceğini söyleyen Ar, "Oynayacağınız filmde sağlam bir sevişme sahnesi olsa oynar mısınız? Eşiniz ne der?" sorusuna; "Tabii ki oynarım. Daha yaşlanmadım. Eşim bir şey demez" cevabını verdi.