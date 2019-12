Müjde Ar fala sarıldı

Müjde Ar, ekonomik kriz ve eşi Ercan Karakaş'ın CHP'ye katılması sonrasında fala sarıldı.



Televizyon gazetesinin haberine göre; NTV'de Pınar Kür, Aysun Kayacı ve Çiğdem Anad ile birlikte 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında yer alan Müjde Ar, son zamanlarda ekonomik kriz nedeniyle dünyada yaşanan negatif havanın kendisini de etkilediğini anlattı ve sürekli fal baktırdığını belirtti.



Kadınların şiddet görmediği bir dünya arzuladığını belirten Müjde Ar, "Siyasette de kalite istiyorum. Abuk sabuk kutuplaşmalar görmek istemiyorum" dedi.



Son zamanlarda fallara çok düştüğünü anlatan Müjde Ar, "Hem eşim için hem kendim için her gün o astroloji haritalarına bakıyorum. Fena gözükmüyor durumum. Artık halimiz burçlara, bundan sonra da her gün fal baktıracağız" diye konuştu.



Pınar Kür de son yirmi yılda her şeyin kötüye gittiğine değinirken, Aysun Kayacı, "En karanlık anın ardından şafak geliyor ya belki 2009'da" diyerek umutlu bir mesaj verdi.