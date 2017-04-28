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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül tahliye edildi!

Sanat merkezinin avukatı da tahliye talebine katıldı

28 Nisan 2017 13:54

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ve hakkında "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Mehmet Ali Aligül tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, sanat merkezinin avukatı da tahliye talebine katıldı.

Aligül, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjdat Gezen, evli ve dört çocuğu olduğu için sanığın tutuksuz yargılanmasını istedi. Gezen'in tahliye olan Aligül'ü ailesiyle birlikte sanat merkezinde çaya davet ettiği belirtildi.

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