-''MUHTEŞEM YÜZYIL''A BİR TEPKİ DE TBMM'DEN ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - TBMM Başkanvekili ve Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Nevzat Pakdil, ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisini değerlendirirken, ''O insanları olmayan bir şekilde vasıflandırmaya kalkarsanız haksızlık olur. Bu insanların ruhu incinir'' dedi. Pakdil, ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisiyle ilgili son dönemde gazete ve televizyonlarda birçok tartışmanın yapıldığını hatırlatarak, dizinin bir belgesel olmadığı vurgulansa da toplumun bir kabulü olduğunu söyledi. Nevzat Pakdil, ''İnsanlar, kendi halleriyle ilgili bile böyle şeyler olsa feveran ederler. Böyle bir geçmişi toplumumuzun önüne sunmak ve bunu medya aracılığıyla milyonlarca insanların önüne getirmek tarihimize, geçmişimize, kendimize bir haksızlıktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Bu konunun Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kanun görüşmeleri sırasında da gündeme geldiğini ifade eden Başkanvekili Pakdil, yasal prosedür neyse yapılacağını ama o diziyi çekenlerin de bir özeleştiri yapmaları gerektiğini söyledi. Osmanlı medeniyetinin zirveye çıktığı bir dönemin sultanını bu şekilde toplumun önüne getirmenin tarihi hafife almak olacağının altını çizen Pakdil, ''Sanki hiçbir şey bulamadılar da medeniyetimizin zirveye çıktığı dönemde, 46 yıl bu memlekete padişahlık yapmış ve adaletle anılmış olan, dünyanın her yerinde adına sergilerin tertiplendiği bir insanı, olmayan bir şekilde ortaya koydular. Bu doğru bir davranış değildir'' diye konuştu. TBMM Başkanvekili Pakdil şöyle devam etti: ''İnsanları yaşamış oldukları hayatı olduğundan çok farklı bir şekilde mecraya taşınmasının büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Geçmişte ecdadımızın böyle bir yaşayışı, hali yoksa, o insanları olmayan bir şekilde vasıflandırmaya kalkarsanız haksızlık olur. Bu insanların ruhu incinir, ruhları azap içerisinde olur. Adı üstünde 'Kanuni'...Kanunnameleriyle ve adaleti ile anılmış olan bir padişahı, kendisinin hiç yaşamadığı bir hayatla ilgili olarak bir kısım davranışlar içinde görürseniz, ister dünyanın başka ülkelerinde, ister Türkiye'de saygınlığını azaltmış olursunuz.''