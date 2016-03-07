Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ve Gecenin Kraliçesi ekrana veda ediyor

Başladığı günden beri reyting mücadelesi veren "Muhteşem Yüzyıl Kösem" pes etti. En son yayınlanan bölümle reytinglerde ilk 20'ye son anda dahil olan dizi final kararı aldı. Dizinin 26. bölümünde son bulacağı açıklanırken, Gecenin Kraliçesi’nin de 15. bölümde sonra ereceği belirtildi.

Milliyet’in haberine göre, dört yıl boyunca ekranda fırtınalar estiren Muhteşem yüzyıl’ın devamı olarak çekilen Kösem Sultan dizisi, yüksek beklentiyi karşılamamıştı. Hülya Avşar’ın 10 yıl aradan sonra Safiye Sultan karakteriyle seyirciyle buluştuğu dizi, dev bütçesi ve güçlü prodüksiyonuna rağmen ilk bölümünden itibaren düşük reytingler aldı. Birinci Ahmet karakterine hayat veren Ekin Koç’un düşük olduğu ileri sürülen performansı nedeniyle eleştiri oklarına hedef olduğu dizinin ilk bölümlerinde Kösem Sultan’ı 17 yaşındaki Anastasia Tsilimpio canlandırmış ancak reytingler kötü gidince hemen acil önlem alınmıştı.

Dizinin hikayesi hızlandırılmış ve Kösem Sultan karakteri için anlaşılan Beren Saat, 7. Bölümde apar topar dizi ekibine katılmıştı. Oyuncu, sadece dizinin rol aldığı ilk bölümünün reytinglerini yüzde 20 oranında artırabilmiş, daha sonraki haftalarda izlenme oranı yine düşmüştü. Projenin bir önceki versiyonunda rol alan Meryem Uzerli’nin yeni dizisi Gecenin Kraliçesi’nde olduğu gibi Kösem Sultan’ın da yurtdışı satışları 1 yıl öncesinden yapılmıştı. Bu nedenle Kösem Sultan düşük reytinglerine rağmen yayında kaldı. Ancak dizinin yayıncı kanalı star TV, sonunda noktayı koydu ve anlaşmasının bittiğiKösem Sultan’ı 26. Bölümde kesin olarak bitirme kararı verdi. Bu hafta 17. Bölümüyle seyirciyle buluşacak olan Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan, 12 Mayıs’ta ekran ömrünü tamamlayacak.

Meryem Uzerli'nin kötü giden reytingleri nedeniyle başrolünü oynadığı Gecenin Kraliçesi’nin de 13. Bölümde final yapacağı ortaya çıkmıştı. Türk Arap ortak yapımı şirket, dizi henüz çekilmeden yurtdışı satışlarını yaptığı için son dakika bir değişiklik yaptı. Gecenin Kraliçesi'nin 2 bölüm daha uzatılmasına karar verildi. Yani büyük umutlarla başlayan Gecenin Kraliçesi, 13. Bölümünün yayınlanacağı 5 Nisan'da değil, 15. Bölümünün yayınlanacağı 19 Nisan'da ekrana veda edecek.