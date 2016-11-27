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"Muhteşem Yüzyıl Kösem reytinglerde hava durumunu bile geçemedi"

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ikinci haftasında da beklenen izleyici kitlesine ulaşamadı

27 Kasım 2016 21:33

Sezona büyük umutlarla başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem: Bağdat Fatihi 4. Murad dizisi ikinci haftasında da beklenen reytingi alamadğı ve dizi reyting sıralamasında 'ATV Hava Durumu'nun da gerisinde kaldığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Ümit Buget'in haberine göre, Kösem, cuma gecesi yayınlanan 2. bölümüyle AB'de geçen haftaya göre belirgn bir sıçrama yaşamış ve 13. Sıraya yerleşmiş.

Fakat 'Total' izleyicide durum neredeyse geçen haftanın aynısı. Dizi birçok yapımın, yarışmanın, izdivaç programının gerisinde kalarak ancak 24. olabilmiş.

Kösem'in gerisinde kaldığı programlar arasında en ilgi çekeni ise ATV hava durumu. İzleyicinin havadaki değişikliği dizideki gelişmelerden daha çok merak ettiği görülüyor İki haftalık tabloda görünen o ki dizinin havasını bulabilmesi için haftaya önce hava durumunu geçmesi gerekiyor!    

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