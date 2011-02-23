Muhteşem Yüzyıl ekrana kitleyecek!

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Hatice Sultan yasta





Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Muhteşem Yüzyıl' bu akşam yine nefesleri kesecek.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Şehzade Mehmed'i dünyaya getiren ve loğusalık dönemini yaşayan Hürrem Sultan, sırdaşı Gülnihal'in Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte olduğunu öğrenince çılgına dönecek. Çığlıklarıyla sarayı ayağa kaldıran Hürrem, hırsını alamayınca Gülnihal'i döverek komaya sokacak.Dizinin büyük aşıkları Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim'in sevdası da bu bölümde büyük bir engelle karşılaşıyor. Kızı Hatice Sultan'ın genç yaşında dul kalmasından dolayı mutsuz olduğunu düşünen Valide Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ile görüşerek uygun bir aday düşünecek. Mustafa Çelebi ile evlenmesi uygun görülen Hatice Sultan, annesi ve ağabeyinin kararını duyacak ve dünyası yıkılacak.