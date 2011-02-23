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Muhteşem Yüzyıl ekrana kitleyecek!

Sarayı birbirine katan Hürrem, hırsını alamayınca Gülnihal'i tanınmayacak hale getirecek

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Kanuni Sultan Süleyman'a bir erkek evlat veren Hürrem Sultan, padişahın Gülnihal'le birlikte olmasının ardından sinir krizi geçirip, terör estirecek. Sarayı birbirine katan Hürrem, hırsını alamayınca Gülnihal'i tanınmayacak hale getirecek

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Muhteşem Yüzyıl' bu akşam yine nefesleri kesecek.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Şehzade Mehmed'i dünyaya getiren ve loğusalık dönemini yaşayan Hürrem Sultan, sırdaşı Gülnihal'in Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte olduğunu öğrenince çılgına dönecek. Çığlıklarıyla sarayı ayağa kaldıran Hürrem, hırsını alamayınca Gülnihal'i döverek komaya sokacak. 

Saray kan revan

Hatice Sultan yasta

Dizinin büyük aşıkları Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim'in sevdası da bu bölümde büyük bir engelle karşılaşıyor. Kızı Hatice Sultan'ın genç yaşında dul kalmasından dolayı mutsuz olduğunu düşünen Valide Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ile görüşerek uygun bir aday düşünecek. Mustafa Çelebi ile evlenmesi uygun görülen Hatice Sultan, annesi ve ağabeyinin kararını duyacak ve dünyası yıkılacak.


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