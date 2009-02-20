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Spor

Muhteşem Telekom

Başkent ekibi, Ankara’da 3-0 yendiği Hırvat Rijeka Kvig’in deplasmanda da tozunu attı.

20 Şubat 2009 02:00



Başkent ekibi, Ankara’da 3-0 yendiği Hırvat Rijeka Kvig’in deplasmanda da tozunu attı, rakibini 63 dakikada dize getiren temsilcimiz Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale adını yazdırdı

Avrupa Şampiyonlar Ligi Bayanlar Play-Off 1. kademe rövanş maçında Türk Telekom, Ankara’da 3-0 yendiği Hırvat Rijeka Kvig’i deplasmanda da aynı skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.

Rijeka Kvig karşısında güle oynaya galibiyete uzanan temsilcimiz Aguero’nun smaç servisleri ile rakibi karşısında üstünlüğü kurduğu ilk seti 25-17 kazandı.

Rakip Dinamo Moskova

İkinci sete ev sahibi Rijeka iyi başlamasına ve 8-5 öne geçmesine rağmen Türk Telekom 10. sayıda rakibini yakaladı. Ardından özellikle Nisa’nın sayıları ile seti 25-19 aldı.

Üçüncü sette ise dağılan rakibi karşısında kolay sonuca giden Türk Telekom seti 25-13, maçı da 3-0 kazanarak Avrupa’nın en iyi altı takımı arasına adını yazdırdı.

Türk Telekom, çeyrek finalde Rus Dinamo Moskova ile karşı karşıya gelecek. Ankara’daki ilk karşılaşma 4 Mart’ta oynanacak

MAÇIN KARNESİ
HAKEMLER: Avelino Azevedo (Portekiz), Piotr Dudek (Polonya)
RİJEKA KVIG: Miletic (6), Kelebic (6), Sımic (7), Daninic (5), Milos (6), Grbac (6), Dosen (6), Maras (6), Sinovcic (5)
TÜRK TELEKOM: Nilay Konar (8), Aguero (9), Güldeniz (7), Poljak (9), Nilay Benli (8), Mammadova (9), Funda (8), Olga (7)
SETLER: 17-25, 19-25, 13-25

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