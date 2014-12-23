Muhteşem Süleyman da Osmanlıca'ya karşı

“Muhteşem Yüzyıl”ın Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç, liselerde zorunlu Osmanlıca dersi önerisine tepki gösterdi.

Önceki gün oğlu Ali ile Akmerkez’de gezerken objektife takılan Halit Ergenç, konuyla ilgili sorular üzerine çocuğuna kendi istemediği sürece Osmanlıca dersi aldırmayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ali’ye zorla Osmanlıca öğretemem” dedi.

Ergenç, sözlerine şöyle devam etti: “Siz ister misiniz çocuğunuz Osmanlıca okusun? Temel eğitime dahil mi bu sizce? Cevap belli, bu yüksek ihtisas konusu. Öğretmek isteyenlere itiraz etmem ama çocuğuma zorla öğretmem. Ancak kendi isterse öğrenir.”