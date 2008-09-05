Muhteşem ikili dönüyor

Liverpool’un kaptanı Steven Gerrard ve golcüsü Fernando Torres, bu hafta itibariyle antrenmanlara başladılar...



Steven Gerrard ve Fernando Torres’in, milli takımlara verilen arayla birlikte sakatlıklardan kurtulup tam anlamıyla hazır olması, özellikle Manchester United maçı öncesinde Liverpoollu taraftarlarca bekleniyor.



Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamalarda teknik direktör Rafa Benitez, iki oyuncunun da düz koşulara başladığını ve en fazla 12 gün içerisinde takımla birlikte çalışacaklarını söyledi.



“Gerrard, Torres’den daha önce iyileşebilir ancak yinede kesin birşey söyleyemiyoruz.”



Manchester United ile 13 Eylül’de karşılaşacak olan Liverpool’da iki ismin kadroya dahil olup olmayacağı ise sanırız ki maç günü belli olacak.



Steven Gerrard, İngiltere’nin Dünya Kupası elemeleri için oynayacağı Andorra ve Hırvatistan maçlarında, İspanyol forvet Fernando Torres ise Bosna ve Ermenistan karşılaşmalarında forma giyemecek.

