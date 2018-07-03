Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Belçika, Çeyrek Final'de!

Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, 2-0 geri düştüğü maçta Japonya'yı Vertonghen, Fellaini ve Chadli'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Belçika, G Grubu'nu İngiltere, Tunus ve Panama'yı yenerek 9 puanla lider tamamlamıştı. Japonya ise, H Grubu'nda Kolombiya'nın ardında, Senegal ve Polonya'nın önünde 4 puanla 2. oldu. Rostov Arena'da oynanan Belçika ile Japonya arasındaki maçı Senegal'den Malang Diedhiou yönetiyor. Mücadeleden galip ayrılan Belçika, çeyrek finalde Brezilya'yla karşılaşacak.

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile Japonya Rostov Arena'da karşı karşıya geldi.



Özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla daha etkili olan taraf Belçika olsa da ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.



Mücadelenin 2. yarısına hızlı başlayan taraf Japonya oldu. 48. dakikada Haraguchi, sağ kanattan Belçika savunmasının arkasına sarktı. Japon futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin dibinden ağlarla buluştu. Japonya bu golle 1-0 öne geçti.



Belçika ilk golün şokunu atlatamadan 2. golü de ağlarında gördü. Dakikalar 52'yi gösterirken, Inui'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top sağ köşeden ağlara gitti. Japonya bu golle skoru 2-0 yaptı.



Karşılaşmanın 69. dakikasında çok ilginç bir golle Belçika farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Japonya savunmasının uzaklaştırmak istediği top sol çizgiye yakın bir noktada bulunan Vertonghen'e geldi. Belçikalı savunma oyuncusu topa bekletmeden kafayı vurarak, meşin yuvarlağı dar açıdan uzak köşeye gönderdi. Bu golle skor 2-1 oldu.



Belçika, 74. dakikada oyuna sonradan dahil olan Marouane Fellaini'nin golüyle beraberliği yakaladı. Eden Hazard'ın sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı ortaya altıpas üzerinde Fellaini kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Belçika bu golle skoru 2-2 yaptı.



Belçika 90+4. dakikada Chadli ile golü buldu. Mücadeleyi 3-2 kazanan Belçika, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek Brezilya'nın rakibi oldu.