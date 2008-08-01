Çocukların birçoğu balık yemeyi sevmez. Ama Muhteşem Balık Nemo ile 3 yaşına gelmiş çocuklarınıza balığı sevdirebilirsiniz.



Malzemeler



1 tane dil balığı (fileto)

1 tane havuç

2 çorba kaşığı zeytin ezmesi

1 adet salatalık

1 adet patates

1 adet taze soğan

1 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

1 çay kaşığı zeytin ezmesi

Folyo kâğıt



Hazırlanışı



Balığı iyice yıkadıktan sonra tereyağı ile birlikte folyonun içine koyun ve 250 derece fırında 15 dakika pişirin. Dilerseniz folyosuz buharda da pişirebilirsiniz. Diğer yanda havucu ve patatesi buharda haşlayın. Yumurtayı da katı kıvamda olacak şekilde haşlayın. Havucu püre kıvamına getirin. Yeşil soğanı çok ince kıyarak zeytinyağı ilave ederek tavada hafifçe çevirin. Patatesi de püre haline getirerek soğanlarla karıştırın. Balığı tabağa koyun. Havuç püresiyle balık şeklini verin. Zeytin ezmesi ile yüzgeçlerini belirginleştirin. Yumurtayı dilim dilim keserek beyaz kısımlarıyla solungaç ve göz yapın. En son zeytin ezmesinden göz yaparak balığı tamamlayın. Patatesli karışım ve ince kesilmiş salatalık kabuklarından da yosun yaparak servise hazırlayın.



(Bebeğimle Elele)

