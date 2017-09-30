T24 LogoT24 Logo
Spor

Muhteşem Akhisar

  Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe'yi Onur'un 60

30 Eylül 2017 15:04


 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe\'yi Onur\'un 60. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Demir Grup Sivasspor\'u 1-0, Kasımpaşa ve Karabükspor\'u da 2-1 yenerek geçit vermeyen yeşil-siyahlılar, geleneğini Fenerbahçe karşısında da bozmadı. Sarı-lacivertlilere neredeyse pozisyon dahi vermeyen Ege ekibi aldığı galibiyetin ardından 13 puana yükselerek Fenerbahçe\'nin 2 puan önüne geçti. Maçtan sonra büyük coşku yaşayan Akhisarsporlu futbolcular sevinçlerini taraftarıyla paylaşırken, Teknik Direktör Okan Buruk çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. 


Fenerbahçe\'nin bütün silahlarını kilitlediklerini ifade eden Buruk, \"Sahamızda kimseye puan vermek istemiyoruz. Futbolcularımı kutluyorum. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik\" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın Alper ve Skrtel\'a kırmızı kart gösteren hakem Bülent Yıldırım\'ı sert bir şekilde eleştirmesini değerlendiren Buruk, \"Bülent Yıldırım maçın sonucuna etki etmedi, biz bileğimizin hakkıyla kazandık. Ayrıca rakibimizden Janssen kırmızı kart görmeliydi\" yorumunu yaptı. Hedeflerini de anlatan genç teknik adam, \"Önce puan tablosunda rahat bir konuma gelmeliyiz. Ligde kalmayı garantilersek  Avrupa\'yı düşünebiliriz. Eski takımım Göztepe ile aynı konumdayız. Onlar da oldukça başarılı\" dedi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATIŞDHA SÜPER LigFenerbahçe OnurTeleset Mobilya AkhisarsporManisaMayıs Stadı Demir Grup SivassporKasımpaşaKarabüksporFenerbahçeSarılacivertlilereEgeMaçtanAkhisarsporluTeknik Direktör Okan BurukBuruk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24