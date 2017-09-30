Muhteşem Akhisar





Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe\'yi Onur\'un 60. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Demir Grup Sivasspor\'u 1-0, Kasımpaşa ve Karabükspor\'u da 2-1 yenerek geçit vermeyen yeşil-siyahlılar, geleneğini Fenerbahçe karşısında da bozmadı. Sarı-lacivertlilere neredeyse pozisyon dahi vermeyen Ege ekibi aldığı galibiyetin ardından 13 puana yükselerek Fenerbahçe\'nin 2 puan önüne geçti. Maçtan sonra büyük coşku yaşayan Akhisarsporlu futbolcular sevinçlerini taraftarıyla paylaşırken, Teknik Direktör Okan Buruk çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Fenerbahçe\'nin bütün silahlarını kilitlediklerini ifade eden Buruk, \"Sahamızda kimseye puan vermek istemiyoruz. Futbolcularımı kutluyorum. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik\" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın Alper ve Skrtel\'a kırmızı kart gösteren hakem Bülent Yıldırım\'ı sert bir şekilde eleştirmesini değerlendiren Buruk, \"Bülent Yıldırım maçın sonucuna etki etmedi, biz bileğimizin hakkıyla kazandık. Ayrıca rakibimizden Janssen kırmızı kart görmeliydi\" yorumunu yaptı. Hedeflerini de anlatan genç teknik adam, \"Önce puan tablosunda rahat bir konuma gelmeliyiz. Ligde kalmayı garantilersek Avrupa\'yı düşünebiliriz. Eski takımım Göztepe ile aynı konumdayız. Onlar da oldukça başarılı\" dedi.