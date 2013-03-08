Muhterem Nur: Onu hastaneye götürmekle hata ettim

Müslüm Gürses'in pazartesi günü vefatının ardından eşi Muhterem Nur ilk defa Gürses'in mezarını ziyaret etti. Nur, elinde bir demet çiçekle eşinin Zincirlikuyu Mezarlığı’na gitti. Yürümekte zorlanan ve mezar başına getirilen tabureye oturan Nur, uzun süre gözyaşı döktü.

Duaların okunduğu mezar ziyaretinin ardından Müslüm Gürses hakkında konuşan Muhterem Nur, sanatçıyı rahatsızlandığında hastaneye götürmekle ‘hata ettiğini’ söyledi: “Ameliyat olmak istememişti. Bana ‘Öyle de öleceğim böyle de’ demişti. Onu dinlemeliydim. Hiç olmazsa evinde ölürdü, acı çekmezdi. Dört ay serum iğnesi ile uyudu. Bütün vücudunda delikler vardı. Hastaneye götürmeseydim her tarafı öyle delinmezdi. Keşke ben çekseydim o acıyı. Ayaklarım kırılsaydı da onu hastaneye götürmeseydim. Son günlerini evinde geçirirdi. Böyle olmadı, yalnız gitti.”