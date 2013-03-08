T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muhterem Nur: Onu hastaneye götürmekle hata ettim

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, yaptığı kabir ziyaretinde Gürses'i hastaneye yatırmakla hata yaptığını söyledi

08 Mart 2013 14:32

Müslüm Gürses'in pazartesi günü vefatının ardından eşi Muhterem Nur ilk defa Gürses'in mezarını ziyaret etti. Nur, elinde bir demet çiçekle eşinin Zincirlikuyu Mezarlığı’na gitti. Yürümekte zorlanan ve mezar başına getirilen tabureye oturan Nur, uzun süre gözyaşı döktü.

Duaların okunduğu mezar ziyaretinin ardından Müslüm Gürses hakkında konuşan Muhterem Nur, sanatçıyı rahatsızlandığında hastaneye götürmekle ‘hata ettiğini’ söyledi: “Ameliyat olmak istememişti. Bana ‘Öyle de öleceğim böyle de’ demişti. Onu dinlemeliydim. Hiç olmazsa evinde ölürdü, acı çekmezdi. Dört ay serum iğnesi ile uyudu. Bütün vücudunda delikler vardı. Hastaneye götürmeseydim her tarafı öyle delinmezdi. Keşke ben çekseydim o acıyı. Ayaklarım kırılsaydı da onu hastaneye götürmeseydim. Son günlerini evinde geçirirdi. Böyle olmadı, yalnız gitti.” 

ETİKETLER

muhterem nurmüslüm gürseshastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24