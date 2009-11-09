'Muhtemelen Türkiye geri adım attı'

T24 - Sudan Heyeti yetkilileri, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına gelmemesinin temel sebebinin ülke içi nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.



İstanbul'da Four Seasons Oteli'nde başlayan İSEDAK Ekonomi Zirvesi'ne katılan Sudan Heyeti yetkilileri yaptıkları açıklamada El Beşir’in, ülkedeki barış görüşmeleriyle yoğun bir şekilde ilgilendiğini kaydettiler.



Sudanlı yetkililer, Türkiye'nin El Beşir'in gelmemesi konusunda herhangi bir tavsiye ve telkininin olmadığını vurguladı.



İSEDAK toplantısının uluslararası bir toplantı olduğuna dikkati çeken Sudan Heyeti yetkilileri, ''Devlet Başkanı Ömer El Beşir, tamamiyle ülke içi nedenlerle gelmiyor. Sudan'da barış görüşmeleri ile ilgileniyor'' ifadesini kullandı.



Dünya basını ne dedi?



Hakkında uluslararası ceza mahkemesi tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in İstanbul'da düzenlenen İSEDAK liderler zirvesine katılmayacağını açıklaması dünya basınında da yankı buldu.



BBC:



BBC, “Dış politikasının keskin bir şekilde Doğu'ya kayması nedeniyle, Batılı hükümetler Türkiye'ye meydan okumamaya dikkat etti. Ancak ABD ve AB'den gelen baskıların Türkiye'nin El Beşir konusundaki fikrini değiştirmesinde rol oynadığı da kuvvetle muhtemel" yorumunu yaptı.



BBC, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "AB Türkiye'nin işine ne karışır ki?" ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sudanlı liderin Darfur'daki savaş suçlarına karıştığına inanmadığı" yönündeki sözlerini hatırlattı.



El Beşir'in ziyaretinin iptali konusunda kimsenin geri adım attığını kabul etmediğini kaydeden BBC, “Ancak geri adım atan muhtemelen Türkiye oldu" ifadesini kullandı.



Haaretz - Jerusalem Post:



İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısında İsrail'in Gazze'de daha fazla savaş suçu işlediğine yönelik ifadeler kullandığını bildirdi.



Haaretz, "El Beşir'in suçlu olduğuna inanmıyorum, Binyamin Netanyahu'yla bunu tartışamam ama bu tarz konuları El Beşir'in gerekirse yüzüne söylerim" sözlerini aktardı.



Jerusalem Post gazetesinde de benzer ifadeler yer aldı.



El Cezire:



Arap dünyasının önde gelen yayın organlarından El Cezire de habere geniş yer ayırdı.



Haberde ziyaretin iptali kararının AB'nin Türkiye'ye baskı yapmasının ardından geldiği belirtildi.

