"Muhtemelen Ankara'dan yeni bir parti çıkacak"

TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığını yaptığı Milli Merkez oluşumunu anlatan eski devlet bakanı Ufuk Söylemez, "siyasallaşın, partileşin" diye müthiş bir baskı gördüklerini söyledi. Söylemez, "Muhtemelen Ankara'dan böyle bir şey çıkacak yani" dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu olan ekonomiden sorumlu devlet eski bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, yeni bir siyasi partinin sinyalini verdi. ANSİAD'ın 2016 yılı 3'üncü olağan toplantısında konuşan Ufuk Söylemez, bugünlerde kendisine "nasılsın" diye sorulduğunda "Türkiye'den halliceyim" diye yanıt verdiğini kaydetti.

Milli Merkez oluşumu hakkında da bilgiler veren Ufuk Söylemez, siyasi partiler üstünde bir kuruluş olduğunu ve başkanlığını TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığını söyledi. Türkiye'nin milli meselelerinde, Kıbrıs'tan bölünme anayasasına kadar her türlü konuda ulusal davaya sahip çıkmak için yurtsever aydınların bir araya geldiği bir oluşum olduğunu belirten Söylemez, şunları söyledi:

"Ama bu PKK bildirisine imza atan aydınlar gibi değil. Her biri siyasi, devlet adamı olarak rüştünü ispatlamış insanlar, partiler üstü bir demokratik Kuvayi Milliye hareketidir. Bu bir siyasi parti değil şu aşamada, ama müthiş bir baskı var üzerimizde 'siyasallaşın, partileşin' diye. Düşünüyoruz, 'Türkiye'de muhalefet yeterli mi acaba' diye. Bakıyoruz biri Allah sağlık versin, ameliyat geçiriyor, 'çok iyiyim' diyor ama konuşurken bile sesi iyi çıkmıyor. Öbürü işte kendi parti içi kavgalarla uğraşıyor. Türkiye'nin alternatife de ihtiyacı var, heyecan verecek. 'Bunlar gelirse bu işi yapar' diyecek, maceracı, ideolojik saplantısı olmayan, devlet deneyimi olan, vatan millet için aşk dolu bir kadronun gelip bu işe el atması lazım. Bu şu anda gözükmüyor, bize büyük baskı var."