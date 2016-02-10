T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Muhtemelen Ankara'dan yeni bir parti çıkacak"

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez: Müthiş bir baskı var üzerimizde

10 Şubat 2016 17:14

TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığını yaptığı Milli Merkez oluşumunu anlatan eski devlet bakanı Ufuk Söylemez, "siyasallaşın, partileşin" diye müthiş bir baskı gördüklerini söyledi. Söylemez, "Muhtemelen Ankara'dan böyle bir şey çıkacak yani" dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu olan ekonomiden sorumlu devlet eski bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, yeni bir siyasi partinin sinyalini verdi. ANSİAD'ın 2016 yılı 3'üncü olağan toplantısında konuşan Ufuk Söylemez, bugünlerde kendisine "nasılsın" diye sorulduğunda "Türkiye'den halliceyim" diye yanıt verdiğini kaydetti.

Milli Merkez oluşumu hakkında da bilgiler veren Ufuk Söylemez, siyasi partiler üstünde bir kuruluş olduğunu ve başkanlığını TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığını söyledi. Türkiye'nin milli meselelerinde, Kıbrıs'tan bölünme anayasasına kadar her türlü konuda ulusal davaya sahip çıkmak için yurtsever aydınların bir araya geldiği bir oluşum olduğunu belirten Söylemez, şunları söyledi:

"Ama bu PKK bildirisine imza atan aydınlar gibi değil. Her biri siyasi, devlet adamı olarak rüştünü ispatlamış insanlar, partiler üstü bir demokratik Kuvayi Milliye hareketidir. Bu bir siyasi parti değil şu aşamada, ama müthiş bir baskı var üzerimizde 'siyasallaşın, partileşin' diye. Düşünüyoruz, 'Türkiye'de muhalefet yeterli mi acaba' diye. Bakıyoruz biri Allah sağlık versin, ameliyat geçiriyor, 'çok iyiyim' diyor ama konuşurken bile sesi iyi çıkmıyor. Öbürü işte kendi parti içi kavgalarla uğraşıyor. Türkiye'nin alternatife de ihtiyacı var, heyecan verecek. 'Bunlar gelirse bu işi yapar' diyecek, maceracı, ideolojik saplantısı olmayan, devlet deneyimi olan, vatan millet için aşk dolu bir kadronun gelip bu işe el atması lazım. Bu şu anda gözükmüyor, bize büyük baskı var."

ETİKETLER

ufuk söylemezmilli merkezankarayeni partisiyasibaskı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24