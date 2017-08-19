Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak
SAKAT: Castillo, Medjani
CEZALI: Yok
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KAYSERİSPOR
Muammer- Sapunaru, Levent, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin, Deniz Türüç, Güray, Asamoah Gyan, Umut Bulut
CEZALI: Lopes
SAKAT : Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Alt Üst: 10 TL, Doğu Alt Üst: 20 TL, Batı Alt: 30 TL, Misafir: 10 TL
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ANTALYASPOR
Boffin- Salih, Diego, Celutska, Sakıb, Danilo, Zeki, Charles, Maicon, El Kabir, Eto\'o
SAKAT: Menez, Drole, Sandro, Deniz
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 10, Misafir Tribünü: 13, Batı: 40, Doğu: 20, VIP: 100
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GÖZTEPE
Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Schwechlen, Ghilas, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic
SAKAT: Selçuk Şahin
CEZALI: Yok
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Barbosa, Onur, Soner, Ömer Bayram, Sissoko, Olcan, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok