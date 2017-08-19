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Spor

Muhtemel kadrolar

TRABZONSPOR Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak SAKAT: Castillo, Medjani CEZALI: Yok ----------------------------------------------- KAYSERİSPOR Muammer- Sapunaru, Levent, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Espinoza, Bo

19 Ağustos 2017 16:21

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak
SAKAT: Castillo, Medjani
CEZALI: Yok
-----------------------------------------------
KAYSERİSPOR
Muammer- Sapunaru, Levent, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin, Deniz Türüç, Güray, Asamoah Gyan, Umut Bulut
CEZALI: Lopes
SAKAT : Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Alt Üst: 10 TL, Doğu Alt Üst: 20 TL, Batı Alt: 30 TL, Misafir: 10 TL
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ANTALYASPOR 
Boffin- Salih, Diego, Celutska, Sakıb, Danilo, Zeki, Charles, Maicon, El Kabir, Eto\'o
SAKAT: Menez, Drole, Sandro, Deniz
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 10, Misafir Tribünü: 13, Batı: 40, Doğu: 20, VIP: 100
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GÖZTEPE
Beto- Sabri, Peybernes, Kadu, Schwechlen, Ghilas, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic
SAKAT: Selçuk Şahin 
CEZALI: Yok
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Barbosa, Onur, Soner, Ömer Bayram, Sissoko, Olcan, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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ETİKETLER

TRABZONSPOR Onur Pereira Uğur Durica Mas Okay Kucka Olcay Yusuf Yazıcı Bongonda Burak SAKAT Castillo Medjani CEZALI Yok KAYSERİSPOR Muammer Sapunaru Levent Kana Bıyık Erkan Kaş Espinoza Boldrin Deniz Türüç Güray Asamoah Gyan Umut Bulut CEZALI

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