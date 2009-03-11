Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vizesi alacak son dört takım Çarşamba gecesi oynanacak maçlar ile belirlenecek.
Salı gecesi oynanan rövanş mücadelelerinin ardından Liverpool, Chelsea, Villarreal ve Bayern Münih kupada yoluna devam eden takımlar olmuştu. Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmalar 21.45'te başlayacak. Manchester United - Inter karşılaşması Star TV ekranlarından canlı yayınlanırken, diğer karşılaşmalar Futbol Smart'tan dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Gecenin programı ve muhtemel 11'ler şu şekilde;
M.UNITED
Van der Sar
O'Shea
Evans
Ferdinand
Evra
Fletcher
Carrick
Giggs
Park Ji-Sung
Ronaldo
Berbatov
INTER
Cesar
Maicon
Nelson
Chivu
Santon
Zanetti
Cambiasso
Muntari
Adriano
Stankovic
İbrahimovic
* İtalya'daki ilk maç golsüz eşitlik ile tamamlandı.
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BARCELONA
Valdes
Alves
Pique
Marquez
Sylvinho
Xavi
Yaya Toure
İniesta
Messi
Eto'o
Henry
LYON
Lloris
Grosso
Boumsong
Cris
Clerc
Juninho
Toulalan
Makoun
Ederson
Benzema
Keita
* Fransa'daki ilk maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.
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PORTO
Helton
Sapunaru
Rolando
Alves
Cissokho
Gonzales
Fernando
Meireless
Lopez
Hulk
Rodriguez
ATLETİCO
Franco
Lopez
Ujfalusi
Pablo
Perea
Garcia
Assunçao
Simao
Rodriguez
Agüero
Forlan
* İspanya'daki ilk maçta 2-2'lik skorla avantaj yakalayan taraf Porto olmuştu.
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ROMA
Doni
Motta
Loria
Mexes
Riise
Taddei
Rossi
Brighi
Perrotta
Totti
Baptista
ARSENAL
Almunia
Clichy
Gallas
Toure
Sagna
Nasri
Diaby
Denilson
Eboue
Bendtner
Van Persie
* İngiltere'deki ilk maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Arsenal olmuştu.