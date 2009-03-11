

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vizesi alacak son dört takım Çarşamba gecesi oynanacak maçlar ile belirlenecek.



Salı gecesi oynanan rövanş mücadelelerinin ardından Liverpool, Chelsea, Villarreal ve Bayern Münih kupada yoluna devam eden takımlar olmuştu. Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmalar 21.45'te başlayacak. Manchester United - Inter karşılaşması Star TV ekranlarından canlı yayınlanırken, diğer karşılaşmalar Futbol Smart'tan dönüşümlü olarak ekranlara gelecek. Gecenin programı ve muhtemel 11'ler şu şekilde;



M.UNITED

Van der Sar

O'Shea

Evans

Ferdinand

Evra

Fletcher

Carrick

Giggs

Park Ji-Sung

Ronaldo

Berbatov



INTER

Cesar

Maicon

Nelson

Chivu

Santon

Zanetti

Cambiasso

Muntari

Adriano

Stankovic

İbrahimovic



* İtalya'daki ilk maç golsüz eşitlik ile tamamlandı.

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BARCELONA

Valdes

Alves

Pique

Marquez

Sylvinho

Xavi

Yaya Toure

İniesta

Messi

Eto'o

Henry



LYON

Lloris

Grosso

Boumsong

Cris

Clerc

Juninho

Toulalan

Makoun

Ederson

Benzema

Keita



* Fransa'daki ilk maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

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PORTO

Helton

Sapunaru

Rolando

Alves

Cissokho

Gonzales

Fernando

Meireless

Lopez

Hulk

Rodriguez



ATLETİCO

Franco

Lopez

Ujfalusi

Pablo

Perea

Garcia

Assunçao

Simao

Rodriguez

Agüero

Forlan



* İspanya'daki ilk maçta 2-2'lik skorla avantaj yakalayan taraf Porto olmuştu.



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ROMA

Doni

Motta

Loria

Mexes

Riise

Taddei

Rossi

Brighi

Perrotta

Totti

Baptista



ARSENAL

Almunia

Clichy

Gallas

Toure

Sagna

Nasri

Diaby

Denilson

Eboue

Bendtner

Van Persie



* İngiltere'deki ilk maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Arsenal olmuştu.