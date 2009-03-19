Muhtarlık yarışında 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, köyde, muhtar adaylarının destekçileri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.





İlçe Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, iki adayının muhtarlık seçimine katıldığı Tepehan köyünde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında seçimler dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sopa ve taşlarla birbirine giren aileleri jandarma ekipleri müdahale ederek ayırdı.



Kavgada, yaralanan Bilal Kandemir, Erdal ve Hüseyin Hacımahmutoğlu'nun sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesine sevk edildiği, diğer 3 yaralının ayakta tedavi gördüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

