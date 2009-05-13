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Yaşam

Muhtarlık tartışması cinayetle sonlandı

Hatay’da, 60 yaşındaki Muhittin Doğru, muhtarlık seçimiyle ilgili tartıştığı 55 yaşındaki Adnan Dağ'ı öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

13 Mayıs 2009 03:00

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 60 yaşındaki Muhittin Doğru, muhtarlık seçimiyle ilgili tartıştığı 55 yaşındaki Adnan Dağ'ı öldürdü, 46 yaşındaki Hikmet Dağ ile yoldan geçen 26 yaşındaki Süreyya Aslan'ı da yaraladı.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Sutaşı Beldesi'nde meydana geldi. İşsiz Muhittin Doğru, Köyürlü Köyü muhtarlığı seçimlerinin sonucuyla ilgili Adnan Dağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğru, av tüfeğiyle Adnan Dağ'a ateş etti. Dağ, olay yerinde yaşamını yitirirken Dağ'ın kardeşi Hikmet Dağ ile yoldan geçen Süreyya Aslan da yaralandı.

Yaralılar, götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan zanlı Doğru ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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