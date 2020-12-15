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Muhtarlarla görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ödenek tepkisi

"O mahallede yaşayan vatandaş niye yüzde 1'ini muhtar bütçesi için ödemesin?"

15 Aralık 2020 16:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videokonferans yöntemiyle görüştüğü muhtarların sorunlarını dinledi. Hükümetin muhtarlara 'bütçe' değil 'ödenek' vermesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Emekliye nasıl iki maaşı çıkardıysam, taşerona nasıl kadroyu çıkardıysam, söz veriyorum sizin muhtarlık kanununu da çıkaracağız. Mutlaka çıkaracağız" dedi.

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