Muhtarlarla görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ödenek tepkisi

Buluşmada muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, muhtarların yetkilerinin kısıtlandığını belirtmeleri üzerine, "Muhtarlığı saygın, seçimle gelen bir makam haline çevireceğiz" dedi.

"Neden muhtarlar birliği yok?"

Muhtarların sorunlarını ve hedefini belirleyen bir kurum olması gerekliliğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Türkiye Belediyeler Birliği var. Neden muhtarlar birliği yok? Niye talep etmiyorsunuz? Her gittiğim yerde anlatıyorum. Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı. Türkiye Muhtarlar Birliği olmalı ki hepinizin hedefini belirleyen, hepinizin sorunlarını dile getiren bir makam olmalı."

Kılıçdaroğlu, muhtarlara bütçe değil ödenek verilmesini eleştirerek şunları ifade etti:

"Her birinizin oturduğu mahallede Belediye emlak vergisi alıyor mu? Alıyor. O mahallede yaşayan vatandaş niye yüzde 1'ini muhtar bütçesi için ödemesin? Belediye aldığı paranın yüzde 1'ini muhtar bütçesi olarak versin size. Dolayısıyla ne Belediye'ye yük ne de vatandaşa yük olmadan yüzde 1'ini size ayıracak, siz yüzde 1'ini alacaksınız kullanacaksınız."