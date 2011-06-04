-MUHTARLARA STRASBOURG SÜRPRİZİ ALANYA (A.A) - 04.06.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki köy muhtarlarını 20-24 Haziran'da Strasbourg'da yapılacak AKPM Genel Kurulu Yaz Oturumu'na davet etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Alanya'ya gelen Çavuşoğlu, AK Parti ilçe teşkilatı tarafından Alanya Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile belde belediye başkanları da katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Alanya'daki köy muhtarlarını 20-24 Haziran'da Strasbourg'da yapılacak AKPM Genel Kurulu Yaz Oturumu'na davet etti. AKPM Başkanlığı döneminde çeşitli meslek kuruluşlarından Alanyalı hemşehrilerinin genel kurula katılarak kendisine destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: ''Siz değerli muhtar arkadaşlarımızın genel kurula katılması bizlere güç ve onur verir. Avrupa'nın en büyük meclisinin çalışmalarını gözlemlemek, bu seyahatte bazı incelemelerde bulunmak sanırım sizler için de önemlidir. Sizlerle beraber güzel bir geziyi yaparak çalışmalarımızı sürdürmek benim için önemli. Genel kurula katılmak isteyen arkadaşlarımıza davet mektubu yazdık. Kaymakam Hulusi Doğan ile bu konuyu görüşmüştük. Vize gibi çeşitli işlemlerin kısa sürede tamamlanması için sizlere yardımcı olacak.'' Çavuşoğlu daha sonra, köy muhtarlarına Alanya'da yapılan yatırımları anlattı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile çeşitli uzmanlardan oluşan ekibin Gazipaşa Havaalanı'nı inceledikten sonra büyük gövdeli uçakların da iniş yapabileceği doğrultusunda görüş belirttiğini bildiren Çavuşoğlu, havaalanına 4C kategorisindeki uçakların inmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, Gazipaşa havaalanına gelecek yıl daha fazla turist getiren uçağın gelmesi için çalışmalar yapıldığını aktardı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ''Alanya'da yapılacak bölge hastanesinin ihalesi yapıldı. Kuşyuvası bölgesinde tünellerin de bulunduğu 10 kilometrelik yolun yapımı için ihale yapıldı ve yakın zamanda çalışmalara başlanacak. Alanya'da üretilen tarım ürünlerinin ihracatının daha kolay yapılması için ilçedeki hallerin birleştirilmesi gerekiyor. AK Parti iktidarı boyunca Alanya'da köy ve yaylalara önemli çalışmalar yapıldı. Elektrik konusunda Türkiye'de en büyük yatırım Antalya ve Alanya'ya yapıldı. Toplantının temel amacı, köy muhtarlarının sorununa çözüm üretmek. Seçim öncesinde yapılan bir toplantı ama amacı illa oy istemek değil. Önümüzdeki hafta yapılacak seçimden sonra gece gündüz çalışmalarımıza devam etmek lazım. Seçimler gelir geçer, ondan sonra da işlere bakmamız lazım. Toplantımızın zamanlaması bu açıdan bence çok önemlidir.''