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Muhtarın kaybolan mührü 81 valiliğe bildirildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesine bağlı Yenimahalle Muhtarlığı'nın kayıp mührü için Türkiye'deki bütün valiliklere bildirim yapıldı

20 Şubat 2018 18:48

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Elmalı ilçesine bağlı Yenimahalle Muhtarlığı\'nın kayıp mührü için Türkiye\'deki bütün valiliklere bildirim yapıldı.
Elmalı ilçesine bağlı Yenimahalle Muhtarlığı\'nın mührü, geçen 22 Ocak\'ta kayboldu. Uzun süre mührü arayan Muhtar Salih Ergül, bir sonuç alamayınca Elmalı Kaymakamlığı\'na başvurdu. Kayıp mührün kötü amaçla kullanılmaması amacıyla 81 valilik ile Antalya\'daki kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunuldu.
Muhtar Salih Ergül, mühür gereken işlemlerde vatandaşları kaymakamlığa gönderdiğini kaydetti. Ergül, \"Yeni mühür için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü\'ne başvurduk\" dedi.

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