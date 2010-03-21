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Yaşam

Muhtardan 1 inek ile 5 tavuk vaadi

21 Mart 2010 15:39

 T24- Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köy muhtarı, kış mevsiminde köyünden şehre inenleri engellemek için köyde kalanlara 1 inek ile 5 tavuk vermeyi vaat ediyor.
     Yukarı Şahinler Köyü Muhtarı Turhan Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 mahallede 80 hane bulunduğunu belirterek, ''Ancak kış mevsiminde köyümüzde yaşayan herkes, şehre indiği için, köyde bekçi bile bulmakta zorlanıyoruz. Ben de köylü vatandaşlarımızın kışın da köyde kalmalarını teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatmaya karar verdim. Kış mevsiminde de köyde kalacak vatandaşlarımıza 1 inek ve 5 tavuk vereceğim'' diye konuştu.
     Toraman, bu vaadini gerçekleştirmek için bir iş adamının maddi destek sağlayacağını söyledi.

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