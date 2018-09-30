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Muhtar yangın ihbarı yaptı, gelen ekibe çiçek verdi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İtfaiye Haftası'nı kutlamak isteyen muhtar, sahte yangın ihbarı yapıp, gelen ekibe çiçek verdi

30 Eylül 2018 15:51

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, İtfaiye Haftası\'nı kutlamak isteyen muhtar, sahte yangın ihbarı yapıp, gelen ekibe çiçek verdi.
İslahiye\'ye 4 kilometre uzaklıktaki Kırıkçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Taşkoparan, İtfaiye Haftası nedeniyle ilginç bir kutlamaya imza attı. Sahte yangın ihbarında bulunan Hasan Taşkoparan, mahalleye gelen itfaiye ekibini sokakta karşılayıp, İtfaiye Haftası nedeniyle çiçek verdi.
İtfaiye erlerini şaşırtan Muhtar Hasan Taşkoparan, \"En zor anında yanımızda olan itfaiyecilere sürpriz yaparak özel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik\" dedi.

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