Muhtar ve imamlara, erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) bünyesindeki uzmanlar, erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Silvan ilçesindeki muhtar ve imamlara eğitim semineri verdi.

Silvan\'da ASPİM eğitim uzmanları tarafından imam ve muhtarlara erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, eğitimle ilgili şöyle denildi:

\"Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamaya yönelik hazırlanan 2017-2020 Diyarbakır il eylem planı ve yine erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için hazırlanan eylem planı kapsamında, Silvan\'da muhtarlara ve din görevlilerine Diyarbakır Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'nde görevli uzman personeller tarafından erken yaşta evliliğin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin mücadelesini gerektirdiğinin vurgulandığı seminerde, şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ve şiddetle mücadele mekanizmaları üzerinde duruldu. Erken yaşta evliliğin nedenleri ve doğurduğu sonuçların da anlatıldığı seminerde, erken yaşta evlilik sorununa yönelik çözüm önerileri sunuldu. Programda, kolluk kuvvetlerinden, görevli personel tarafından da 6284 sayılı Kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliğin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı.\"



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