Muhtar, mahalle grubuna WhatsApp'tan yanlışlıkla çıplak fotoğraf yolladı!

Mahalle muhtarı çıplak fotoğrafını WhatsApp'tan arkadaşı yerine mahallelilerle kurduğu gruba atınca ilçe karıştı. Edirne Valiliği, muhtarı geçici süreyle görevden aldı.

DHA'nın haberine göre; muhtar A.K.’nın söz konusu fotoğrafı WhatsApp’tan bir kadın arkadaşı yerine yanlışlıkla mahalle sakinlerinin de olduğu bir başka gruba attığı iddia edildi.



Muhtar A. K.’ya ait olduğu öne sürülen uygunsuz bir fotoğraf kısa sürede cep telefonlarındaki sohbet programları aracılığıyla yayıldı.



Mahalle sakinlerinden bir grup Edirne Valisi Günay Özdemir’e dilekçe vererek şikayette bulundu. Konuyla ilgili hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan Korkan, valilik kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldı.